AK Parti'de "Kütüphane Sohbetleri" Ömer Çelik’le başlıyor

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, kültür ve fikir dünyasını buluşturacak yeni bir etkinlik serisini hayata geçiriyor. "Kütüphane Sohbetleri" adıyla başlatılan programın ilk konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Yenilenen yapısıyla Ankara'nın önemli kültür duraklarından biri haline gelen AK Kütüphane, bu kez söyleşilere ev sahipliği yapacak. Kitapseverlerin yoğun ilgisini çeken kütüphane, kapılarını bu defa da söyleşilerle halka açıyor. 

"İLK BULUŞMASINI ÖMER ÇELİK İLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezimizde başlatacağımız Kütüphane Sohbetleri programının ilk buluşmasını, Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın Ömer Çelik ile gerçekleştireceğiz. Ömer Çelik bey AK Partimizin kuruluşundan bu yana bu büyük başarı öyküsünün içinde ve bize kendi hikayesi üzerinden Türkiye’nin hikayesini anlatacak” ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanatı birleştirici bir güç olarak gördüklerini ifade eden Yayman, çok farklı kesimlerden isimleri bu sohbetlerde ağırlayacaklarını söyledi.

Herkesi Kütüphane Sohbetlerine davet eden Yayman, “Bu anlamlı buluşmada, hem kültür ve sanat çalışmalarımızı istişare edecek hem de ülkemizin fikir ve düşünce dünyasına dair keyifli buluşmalar gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.” dedi.

