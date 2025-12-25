Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

AREA Araştırma’nın aralık ayında yaptığı son seçim anketi Ankara kulislerinde gündem yaratacak. Türkiye’de 2025 yılının son günlerine girerken ülke gündeminde en hareketli günlerini yaşamaya da devam ediyor. Yasa dışı bahis, uyuşturucu, kara para operasyonları, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomide yaşanan gelişmelerle birlikte her yeni günde flaş bir gelişme gündeme damgasını vuruyor.

Peki ülke gündemi bu şekilde sürerken 2025 yılında yapılan son seçim anketleri ne diyor? Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin AREA Araştırma’nın yapmış olduğu son anketin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı.

AREA Araştırma Şirketi’nin 18 Aralık-23 Aralık 2025 tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinden yaptığı ankette çok konuşulacak sonuçların yer aldığı ortaya çıktı.

Kararsızlar dağıtılmadan önce ortaya çıkan tabloda şu sonuçları yer aldı:

CHP yüzde 25, AK Parti yüzde 25, DEM Parti yüzde 7.2, İYİ Parti yüzde 6.6, MHP yüzde 5.2, Zafer Partisi yüzde 3.7, Anahtar Parti yüzde 3.4 , YRP yüzde 1.7, diğer 2.6. Burada kararsızların oy oranı önemli. Kararsız/Hiçbiri diyenlerin oranı yüzde 19.6.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise tablodaki durum şu şekilde oluştu:

CHP ve AK Parti’nin oyları eşit: Yüzde 31.1. DEM Parti yüzde 9, İYİ Parti 8.2, MHP yüzde 6.5, Zafer Partisi 4.6, Anahtar Parti yüzde 4.2, YRP yüzde 2.1, diğer yüzde 3.2.

CHP’DEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Aytunç Erkin köşesinde ortaya çıkan bu tablonun istatistik anlamda ocak ayından aralık ayına kadar geçen süredeki dağılımın bize ne ifade ettiğine dair de dikkat çeken tespitlerin yer aldığı bir değerlendirmede bulundu:

AK Parti, ocak ayında yüzde 29.3, aralık ayında yüzde 31.1.

CHP, ocak ayında 29.1, aralık ayında 31.1. Bu arada CHP’ye bir not düşelim: Nisan yüzde 35, mayıs yüzde 34.1 ve haziran ayında 34.6 ilen temmuz ayında 30.8’e, ağustos ayında yüzde 30.9’a düşüyor. Sonrasında da küçük artışlar yaşanıyor.

MHP’ye baktığımızda, ocak ayında 9.5, şubat ayında 9.1, mayıs ayında 9.3. Sonrasında, ekim ayına kadar yüzde 7.6’yla yüzde 9 arasında gidip gelen bir oy grafiği görüyoruz. Ancak… İmralı’ya gidiş süreciyle birlikte kasım ayında MHP’nin oyları kasım ayında yüzde 6.1’e iniyor ve aralık ayında da yüzde 6.5’a yükseliyor.

Burada en dikkat çekici parti ise Müsavat Dervişoğlu’nun İYİ Parti’si. İYİ Parti ocak ayından kasım ayına kadar yüzde 6.6 ile yüzde 7.6 arasında oy alıyor. Aralık ayındaysa bu rakam yüzde 8.2’ye çıkıyor. “İmralı” ve “Terörsüz Türkiye” sürecinin etkisiyle birlikte Dervişoğlu’nun izlediği “Cumhuriyetçi/Milliyetçi” çizginin etkisi olduğu değerlendiriliyor.

Yine DEM Parti’nin ocak ayından kasım ayına kadarki süreçte oy oranı yüzde 8.1’le 10.9 arasında gidip geliyor. Aralık ayında da yüzde 9’a oturmuş durumda.

Anahtar Parti’nin de ocak ayında 2.4 aldığı izlenirken aralık ayında 4.2 olması çarpıcı bir sonuç.

Zafer Partisi de ocak ayında 7.6 alırken nisan ayında düşüşe geçiyor. Temmuz’da 4.1’i gören Zafer Partisi aralık ayında 4.6’yla oylarını artırma eğilimine girmiş.