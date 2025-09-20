HABER

AK Parti'deki peş peşe istifalar! Şamil Tayyar'dan çarpıcı yorum... "Umarım neşteri daha derine vururlar, çünkü mevzu derin"

AK Parti'de son üç günde yedi il başkanı görevlerinden istifa etti. Art arda gelen istifa haberleri merak konusu olurken, AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar önemli bir açıklama yaptı. Teşkilata çekidüzen verildiğini aktaran Tayyar, "Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin" ifadelerini kullandı.

Melih Kadir Yılmaz

AK Parti'de son günlerde gelen istifa haberleri dikkat çekmişti. 18 Eylül'de başlayan süreçte Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifalarını verdi.

Bu iki istifanın ardından Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de görevlerinden istifa etti. Son olarak da Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş da görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

AK PARTİ'DE 3 GÜNDE 7 İSTİFA

AK Parti'de böylece 3 gün içerisinde 7 il başkanı istifa etmiş oldu. Bu istifaların nedeni merak konusu ve yen istifaların olup olmayacağı merak konusu oldu.

TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDRME: "UMARIM NEŞTERİ DAHA DERİNE VURURLAR ÇÜNKÜ MEVZU DERİN"

Konuyla ilgili olarak AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından istifaları değerlendiren Tayyar şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti'de istifa eden il başkanı sayısı 5'e yükseldi. Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin"

