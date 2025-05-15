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AK Parti'den ihraç edilmişti! İmamoğlu'yla ilgili 'Siyasi kumpas' çıkışı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu yanlış bulan ve bu konudaki eleştirilerini dile getiren Hüseyin Kocabıyık AK Parti'den ihraç edilmişti. Kocabıyık konuyla ilgili olarak yeni değerlendirmelerinde İmamoğlu'na 'siyasi kumpas' düzenlendiğini söyledi. Kocabıyık aynı durumun zamanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başına geldiğini belirtti. İşte detaylar...

AK Parti'den ihraç edilmişti! İmamoğlu'yla ilgili 'Siyasi kumpas' çıkışı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi
Melih Kadir Yılmaz

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, tutukluğuna rağmen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

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İmamoğlu'nun tutuklanmasını yanlış bulduğunu söyleyen AK Partili Hüseyin Kocabıyık bu konudaki eleştirilerinden sonra partisinden ihraç edilmişti. Halk TV canlı yayınına katılan Kocabıyık, bu konuda yeni değerlendirmelerde bulundu.

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"AYNI KUMPAS RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A DA DÜZENLENMİŞTİ"

İmamoğlu'na 'siyasi kumpas' düzenlendiğini söyleyen Kocabıyık, "Bunun için de yargı aktif bir şekilde devreye sokuldu. Aynı kumpas Recep Tayyip Erdoğan'a da düzenlenmişti" dedi.

Kocabıyık açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Ben bugün soruyorum. Adam üç kere seçim kazanmış. İstanbul'un belediye başkanı... Ben bunu yakıştıramadığım için itiraz ediyorum. Demokrasi mücadelesi vereceğim diye kaç davadan yargılandım bilmiyorum.

"O GÜN NE İÇİN İTİRAZ ETTİYSEM BUGÜN DE O YÜZDEN İTİRAZ EDİYORUM"

O gün ne için itiraz ettiysem bugün de o yüzden itiraz ediyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ın muhalifi değilim ki, ben AK Parti'nin de muhalifi değilim"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Hüseyin Kocabıyık ak parti
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