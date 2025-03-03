AK Parti'den İmralı'nın çağrısı sonrası "Taleplerimiz çok net" mesajı! 'Pazarlık' iddiasına da yanıt verdi

Taleplerimiz çok nettir. Terör örgütü Irak ve Suriye'deki tüm yapılarıyla feshedilmelidir. İster adına PKK dersiniz, ister PYD dersiniz, ister YPG dersiniz, ister başka bir çatı altında SDG dersiniz. Bütün terör yapılarının ortadan kaldırılması temel yaklaşımımızdır.

Devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık yok. Şehit ailelerimizi incitecek bir süreç değil.