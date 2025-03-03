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AK Parti'den İmralı'nın çağrısı sonrası "Taleplerimiz çok net" mesajı! 'Pazarlık' iddiasına da yanıt verdi

03.03.2025 17:11
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Son dakika haberi: Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının yankıları sürüyor. AK Parti'den çağrı sonrası gelişmelere ilişkin açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Taleplerimiz çok net" diyerek önümüzdeki sürece ilişkin beklentileri açıkladı.

AK Parti'den İmralı'nın çağrısı sonrası "Taleplerimiz çok net" mesajı! 'Pazarlık' iddiasına da yanıt verdi

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Çelik, PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısıyla ilgili 'pazarlık' iddialarına da yanıt verdi.

İMRALI’NIN ‘SİLAH BIRAKMA’ ÇAĞRISI

Çelik'in mesajlarından satır başları şöyle:

  • ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini yakından takip ediyoruz. Emperyalist projeler engellenecek. Geçmişteki süreçler bazı devletlerce sabote edildi, terör örgütlerinde bazı ülkelerin vekilleri vardı. Provokasyona karşı dikkatliyiz.

"TALEPLERİMİZ ÇOK NET"

  • Taleplerimiz çok nettir. Terör örgütü Irak ve Suriye'deki tüm yapılarıyla feshedilmelidir. İster adına PKK dersiniz, ister PYD dersiniz, ister YPG dersiniz, ister başka bir çatı altında SDG dersiniz. Bütün terör yapılarının ortadan kaldırılması temel yaklaşımımızdır.

  • Devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık yok. Şehit ailelerimizi incitecek bir süreç değil.

  • Anayasa'nın değiştirileceği, bayrak, devlet, milletin tanımıyla ilgili birtakım çalışmaların yapıldığı, düzenlemelerin yapılacağı iddialar yalan.

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ABD-AVRUPA GERGİNLİĞİ

  • Bugün için yeni bir durum ortaya çıktı. 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan bildiğimiz düzen sona ermiş görünüyor.

  • AB değerler konusunda bencil, Türkiye'ye ikiyüzlülük yaptı. AB güvenlikte Türkiye'yi hatırlıyor, yaşadığı sorunların çözümü Türkiye'de. Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka yolu yok. Avrupa, Türkiye ile küresel güç olabilir.

'SİLAH BIRAKMA' ÇAĞRISINA MUHALEFETİN YAKLAŞIMI

  • CHP'nin genel olarak tutumunda bir hassasiyet görüyoruz. Kimse 'terörsüz Türkiye' hedefini karşısına alan bir tutum içerisine girmemeli. Verilen mesajlarda genel olarak bir sağduyu görüyoruz. "Bu çağrı karşısında ne verdiniz?" diye soranlar var. Bu bir al-ver meselesi değil. Birileri de devlete birtakım şartlar dayatmaya kalkıyor, bu iki yaklaşımı da dışarıda tutuyoruz. Özgür beyin ilk yaptıkları MYK sonrası yazılı açıklama gayet dengeli ve sağduyuluydu. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan ak parti
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