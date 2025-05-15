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AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü! Oğlu uyuşturucudan tutuklanmıştı…

Geçen yıl oğlunun TBMM aracıyla uyuşturucu satma olayına karışmasının ardından istifa eden AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin yedi ay sonra partisine geri döndüğü iddia edildi. Zenbilci’nin TBMM’nin resmi internet sitesinde AK Parti’nin Meclis kadrosunda yer aldığı görülürken AK Parti’nin resmi internet sitesinde yer almaması ise dikkat çekti.

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü! Oğlu uyuşturucudan tutuklanmıştı…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) resmi internet sitesinde yer alan AK Parti Grubu milletvekilleri listesinde yeniden yer alan Zenbilci’nin ismi, artık partinin Meclis kadrosunda da var.

30 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla AK Parti’den istifa ettiğini duyuran Zenbilci, kararını oğlunun adının geçtiği adli bir soruşturmanın ardından almıştı. Oğlunun TBMM’ye ait bir makam aracıyla yakalanarak uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmasının ardından açıklama yapan Zenbilci, “Yargı sürecinin partim ve dava arkadaşlarım üzerinde gölge oluşturmaması adına istifa ediyorum” demişti.

Halk TV’de yer alan habere göre, istifanın ardından yaklaşık üç ay boyunca kamuoyunda görünmeyen Zenbilci, Aralık 2024’te TBMM’de AK Parti Adana milletvekilleriyle birlikte oturumlarda görülmeye başlandı. Bu durum, kulislerde “fiilen geri döndü” yorumlarına neden olmuştu. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için süreç muğlaklığını koruyordu.

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SON KATILDIĞI TÖRENLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Nisan 2025’te Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı bir Kur’an Kursu ve cami açılışında protokolde yer alan Zenbilci, burada da Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile birlikte kameralara yansıdı. Zenbilci, bugün de İSİPAB Komisyon heyetiyle birlikte, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 19. Genel Kurulu kapsamında Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya gitti.

Öte yandan Zenbilci’nin ismi TBMM’nin resmi internet sitesinde AK Parti’nin Adana milletvekilleri arasında yer alırken AK Parti'nin internet sitesinde henüz yer almaması ise dikkat çekti.

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TBMM'NİN İNTERNET SİTESİNİN ADANA SAYFASI

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AK PARTİ'NİN İNTERNET SİTESİNİN ADANA SAYFASIBu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili uyuşturucu istifa ak parti
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