AK Parti'den 'Manisa' kararı! Belediye başkanlığı seçiminde aday çıkartılmayacak

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi nedeniyle 16 Haziran’da yeni başkanı seçmek üzere toplanacak. AK Parti'nin burada nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olurken, belediye başkanı seçimiyle ilgili karar verildi.

"FERDİ ZEYREK'İN VEFATINI DERİN BİR TEESSÜRLE KARŞILAMIŞ BULUNUYORUZ"

Konuyla ilgili olarak AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut açıklamada bulundu. Turgut yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"6 Haziran Cuma günü geçirdiği elim bir kaza sonucu ebediyete irtihal eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in vefatını derin bir teessürle karşılamış bulunuyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde, aziz hemşehrilerimizin oylarıyla seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımızın elim kaza haberini aldığımız ilk andan itibaren, AK Parti teşkilatları olarak hastaneye koşup ailesinin, sevenlerinin ve Manisa halkının yanında olma gayreti içinde olduk. Acılarını paylaştık, dualarımızı eksik etmedik.

"ADAY ÇIKARMAMA KARARI ALDIK"

AK Parti Manisa Teşkilatımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda, başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuna bildiririz”

SEÇİM 16 HAZİRAN'DA

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre, belediye başkanının vefat etmesi durumunda, belediye meclisi en geç 10 gün içinde toplanarak yeni başkanı seçmek zorunda. Bu kapsamda 16 Haziran'da yapılacak toplantıya, belediye meclisi birinci başkan vekili başkanlık edecek.