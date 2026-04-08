AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan İsrail saldırılarına tepki: "Artık sözün bittiği yerdeyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah’ın Gazze’de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Her türlü insani değerden sıyrılmış, gözü dönmüş bir canilikle masum sivillere ve basın mensuplarına saldırmaktadır" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah'ın da hayatını kaybettiği İsrail saldırılarını kınayarak, "Artık sözün bittiği yerdeyiz" ifadesini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCI ACAR'DAN İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

Acar, paylaşımında şu sözlere yer verdi;

"Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah’ın Gazze’de alçakça katledilmesinin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz.

Katil İsrail, kirli emellerine ulaşamadığında dünyayı ateşe vermeye kalkan oyun bozan ukala bir serseri gibi davranmakta; her türlü insani değerden sıyrılmış, gözü dönmüş bir canilikle masum sivillere ve basın mensuplarına saldırmaktadır.

“DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR”

Artık sözün bittiği yerdeyiz; tekdir ile uslanmayan bu barbarlığın sonunun getirilmesi, küresel barış ve insanlık onuru için kaçınılmaz bir zorunluluktur.

İnanıyoruz ki “Daha Adil Bir Dünya Mümkündür” ve Türkiye, bu evrensel adalet için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir."

