AK Parti İlçe Başkanı’nın Çiğli Jet Üssü iddiası ortalığı karıştırdı! MSB yalanladı

Ahmet Sözcüer, İzmir Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağını iddia etti. Projede altyapı çalışmalarının bile başladığını öne süren Sözcüer, pist yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve ilçeye yaklaşık 3 bin 500 askeri ve sivil personelin geleceğini iddia etti. Konuyla ilgili daha önce ilgili kurum ve kuruluşlardan hiçbir resmi açıklama gelmemesi ise tartışma konusu olmuştu.

MSB İDDİAYI YALANLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulunun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulunun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa'daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığının kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Kaynak: AA