HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Deniz Yetki Alanları Anlaşması tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir"

Libya Temsilciler Meclisi’nin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik anlaşmayı, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir." ifadeleriyle yorumladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Deniz Yetki Alanları Anlaşması tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir"
Doğukan Akbayır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Deniz Yetki Alanları Anlaşması tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir" 1

"TARİHİ VE HUKUKİ HAKLILIĞIMIZIN TESCİLİDİR"

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir.

Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır.

Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz.

Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir."

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde hayata geçirilecek! İlk adım atılıyor81 ilde hayata geçirilecek! İlk adım atılıyor
Antalya’da motosiklet devrildi: 2 yaralıAntalya’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Libya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.