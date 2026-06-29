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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e '1915' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e '1915' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Hükümeti tarafından Ermenilerin 1915 olaylarına yönelik iddialarına ilişkin alınan karara tepki gösterdi. Çelik, açıklamasında, tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekelerin çokça görüldüğüne dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze’deki soykırım suçlarını Batı Şeria’ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik
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