AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile bu hafta görüşebilir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti ile görüşmelerle ilgili olarak, "Terörsüz Türkiye'de başarıya ulaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu hedefe ulaşmak için yeni adımlarımız olacak." açıklamasında bulundu.

Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta DEM heyeti ile görüşeceğini açıkladı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli satır başları:

"Gazze’deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani durum vahim boyutta. Çizgisini değiştirmeyen tek ülke Türkiye. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katliam sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz.

Sayın Bahçeli geçtiğimiz hafta istirahati sonrası göreve başladı. Türkiye konusundaki hassasiyetini, iyileşme sürecin hasta yatağından bile o derece güçlü bir şekilde, sahiplenerek bütün hassasiyetleri en ince ayrıntısına kadar takip ederek sürece dönük olarak hep hassasiyeti hem de bu sürecin gündemde tutulmasına dair değerlendirmelerini paylaşması çok kıymetliydi.

Yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye hedefinin herhangi bir yol kazasına uğramadan hedefine ulaşabilmesi için önemli değerlendirmeler ve uyarılar yaptı. Cumhurbaşkanımız MYK açılış konuşmasında terörsüz Türkiye için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ifade etmişlerdir. Terörsüz Türkiye'de başarıya ulaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu hedefe ulaşmak için yeni adımlarımız olacak.

Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bu görüşme talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti ve DEM Parti'den de görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle uygun gördükleri bir günde bu hafta içinde bu görüşmeye randevu ayarlanacaktır Cumhurbaşkanlığı tarafından. Görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirilebilir.

Suriye Devlet Başkanı Şara, 11 Nisan Cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak. Pek çok devlet, hükümet başkanı da Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da gelecek.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır