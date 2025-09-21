HABER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Filistin Devleti’nin tanınması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın bağımsız Filistin devletini tanıma kararını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, "İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır" ifadesini kullandı.

İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'in bağımsızlığını tanıdığı tarihi günle ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır" dedi.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİNE VERİLMİŞ ANLAMLI VE GÜÇLÜ BİR CEVAP"

Çelik, şu ifadeleri kullandı;

"İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır

Filistin Devleti’nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BM KONUŞMASI İNSANLIK İTTİFAKININ SESİ OLACAKTIR"

İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır.

Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır."

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

