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AK Parti ve MHP'nin itirazları kabul edildi: Zile'de seçimler için karar çıktı

Tokat'ın Zile ilçesindeki belediye seçimleriyle ilgili AK Parti ve MHP'nin itirazları kabul edildi. Mahkeme, seçimle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

AK Parti ve MHP'nin itirazları kabul edildi: Zile'de seçimler için karar çıktı

Tokat'ın Zile ilçesinde, AK Parti ve MHP’nin belediye meclisinde yapılan komisyon, encümen ve başkan vekilliği seçimlerinde hukuka aykırılıklar bulunduğunu belirterek yaptıkları itirazda, Tokat İdare Mahkemesi'den yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

AK PARTİ MHP'Lİ İSİMLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Karar sonrası Zile Adalet Sarayı önünde bir araya gelen AK Parti Zile İlçe Başkanı Ahmet Öcbe, MHP Zile İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı ve belediye meclis üyeleri basın açıklaması yaptı.

AK Parti ve MHP nin itirazları kabul edildi: Zile de seçimler için karar çıktı 1

"MUHALEFETİN TEMSİL HAKKI KISITLANDI"

Grup adına konuşan MHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Şamil Dağıstanlıoğlu, nisan ayında yapılan seçimlerde meclis çoğunluğu kullanılarak hukuka aykırı işlemler tesis edildiğini öne sürdü.

Dağıstanlıoğlu, "MHP ve AK Parti gruplarının ortak adayları lehine kullanılan oyların bir kısmı hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın geçersiz sayılmıştır. Komisyonlarda ise meclisteki siyasi dağılım gözetilmeyerek muhalefetin temsil hakkı kısıtlanmıştır. Seçimlerin yapıldığı anda tarafımca meclis tutanağı tutulmuş ve yasal haklarımızı kullanarak konuyu yargıya taşımış bulunmaktayız. Bugün gelinen noktada mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yaşanan sürecin görevi kötüye kullanma suçu yönünden de incelenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

AK Parti İlçe Başkanı Avukat Ahmet Öcbe ise mahkeme kararının gerekçeleriyle iddia edilen keyfiliği ortaya koyduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı avukat vekili olarak suç duyurusunda da bulunduk. Divan yetkilileri ve belediye başkanı ile ilgili tahkikat yürütülmektedir. Bu süreçten sonra belediye meclisinde oluşturulan komisyonların hiçbirinin geçerliliği bulunmamaktadır. Bizim asıl amacımız, seçmenin iradesinin sağlıklı, hukuka uygun bir şekilde uygulanmasıdır. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ve belediye yetkililerinin İdare Mahkemesi kararına uyarak söz konusu belediye gündem maddeleri ile olağanüstü bir toplantı yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Zile
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