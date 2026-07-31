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Dünya bugün bunu konuşuyor! 18'i hayatını kaybetti

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte (Ceuta) şehrine yüzerek veya yürüyerek giren kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Dünyanın konuştuğu olayda 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Dünya bugün bunu konuşuyor! 18'i hayatını kaybetti

İspanya'nın Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan en az 18 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Dünya bugün bunu konuşuyor! 18 i hayatını kaybetti 1

ORDU DEVREYE GİRDİ

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göç yoğunluğu can kayıplarına yol açtı. İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre, Fas'tan İspanya toprağına deniz yoluyla geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Binlerce düzensiz göçmenin sınırları aşarak Ceuta'ya girmesinin ardından İspanya hükümeti, sivil muhafızlara destek olmak amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye konuşlandırdı.

Dünya bugün bunu konuşuyor! 18 i hayatını kaybetti 2

SINIR KAPISI KAPATILDI

Binlerce düzensiz göçmenin toplu geçiş girişiminde bulunması üzerine, komşu bölge Melilla'da İspanya ile Fas arasındaki tek faal geçiş noktası olan Beni Enzar sınır kapısı da ulaşıma kapatıldı.

Dünya bugün bunu konuşuyor! 18 i hayatını kaybetti 3

Yetkililer, devam eden güvenlik operasyonlarını kolaylaştırmak için bölge sakinlerine sınır hattından uzak durmaları çağrısında bulundu.

Dünya bugün bunu konuşuyor! 18 i hayatını kaybetti 4

GÖÇMENLERİN UĞRAK NOKTASI

Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika ile olan tek kara sınırını oluşturan Ceuta ve Melilla, uzun süredir Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin başlıca geçiş noktaları arasında yer alıyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fas İspanya göçmen
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