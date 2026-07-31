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Chrome'a yapay zeka dopingi: Google, popüler internet tarayıcısına Gemini Spark'ı getirdi

Google, yapay zekâ modeli Gemini Spark’ı Chrome tarayıcısına doğrudan entegre etti. Bu sayede Gemini Spark, karmaşık adımları kendisi yürütebilecek.

Chrome'a yapay zeka dopingi: Google, popüler internet tarayıcısına Gemini Spark'ı getirdi
Enes Çırtlık

Google, dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Chrome’a yepyeni özellikler eklediğini duyurdu. Firmanın açıklamalarına göre yapay zeka asistanı Gemini Spark, Chrome’a entegre olacak.

İŞLERİ OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Teknoloji devi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Gemini Spark artık doğrudan Chrome tarayıcısıyla entegre bir şekilde çalışabiliyor. Bu yenilik sayesinde yapay zeka, kullanıcıların internet üzerindeki rutin ve zaman alan işlerini onlar adına otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

KARMAŞIK İŞLEMLERİ KENDİSİ YÜRÜTEBİLECEK

Webtekno'nun haberine göre yeni sistem, kullanıcının izin vermesi durumunda açık olan oturumları ve Chrome üzerinde kayıtlı olan parolaları güvenli bir şekilde kullanabiliyor. Gemini Spark bu sayede, kaydettiğiniz bir daire için görüntüleme randevusu oluşturma veya uçuş seçeneklerini araştırıp biletleme sürecini başlatma gibi karmaşık adımları kendisi yürütebiliyor.

FİNANSAL İŞLEMLERDE NİHAİ ONAY İNSANDA

Kullanıcıların aklına gelebilecek güvenlik endişelerine karşı Google, sürecin kontrolünü elde tutacak mekanizmalar geliştirdiğini vurguluyor. Yapay zekâ asistanı, istem enjeksiyonu gibi siber tehditlere karşı korunurken ödeme yapma gibi hassas ve kritik işlemlere gelindiğinde görevi tekrar doğrudan kullanıcıya devrediyor. Böylece finansal işlemlerde nihai onay her zaman insanın kontrolünde kalıyor.

NE ZAMAN KULLANICILARA SUNULACAK?

Söz konusu Chrome otomasyon yetenekleri ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılara sunulacak. Yani ülkemize şu an için yok. Gelecekte diğer ülkelere de geleceği aktarılmış. Ayrıca Google, Gemini Spark erişimini bugünden itibaren 160'tan fazla yeni ülkedeki Google AI Pro abonelerine açarak küresel kapsama alanını genişlettiğini de duyurdu.

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Google yapay zeka Google Chrome İnternet tarayıcısı
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