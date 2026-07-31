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Demirtaş'tan 'Narin' açıklaması: Anne ve amcaya ayrı parantez açtı

Geçen sene Türkiye'nin gündeminde uzun süre kalan Narin Güran soruşturmasıyla ilgili bir açıklama da Selahattin Demirtaş'tan geldi. Baba Arif Güran'la görüşen Demirtaş, suçlu olarak Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Anne ve amca için kullandığı ifadeler de dikkat çekti.

Demirtaş'tan 'Narin' açıklaması: Anne ve amcaya ayrı parantez açtı
Ufuk Dağ

Selahattin Demirtaş bugün cezaevinde Narin Güran’ın babası Arif Güran’la görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Suçu somut delillerle ispatlanabilmiş tek isim Nevzat Bahtiyar’dır." ifadelerini kullandı.

Demirtaş tan Narin açıklaması: Anne ve amcaya ayrı parantez açtı 1

Selahattin Demirtaş'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde;

Bugün Narin'in babası Arif Güran ile görüştüm. Görüşme öncesinde, dava dosyasını hukukçu gözüyle inceledim.

Dosya kapsamındaki deliller ışığında, suçu somut delillerle ispatlanabilmiş tek isim Nevzat Bahtiyar’dır.

"HUKUK FACİASI"

Yine dosya kapsamındaki deliller ışığında, Narin'in annesi Yüksel Güran’ın, Narin’in ağabeyi Enes Güran'ın ve amcası Salim Güran’ın suçlu bulunup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları tam bir hukuk faciasıdır.

ANNE VE AMCAYA AYRI PARANTEZ AÇTI

Görünen o ki, basının yönlendirmesiyle oluşan yoğun kamuoyu baskısı, mahkemenin karar sürecini gölgelemiştir. Kişisel görüşler bir kenara bırakıldığında ceza hukukunun en temel kuralı, mahkumiyetin dedikodulara veya ihtimallere değil, somut ve şüpheden uzak delillere dayanması gerekliliğidir. “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince, dava dosyasındaki mevcut deliller anne ve amcaya bu cezanın verilmesi için teknik olarak yetersiz kalmaktadır. Anne ve amcanın suçlu oldukları, hukukun evrensel ilkeleri gereğince şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanamamıştır.

Demirtaş tan Narin açıklaması: Anne ve amcaya ayrı parantez açtı 2

"KAMU VİCDANINI TATMİN ETMEZ"

Dolayısıyla İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay denetimlerinde bu cezaların kesinlikle bozulması gerekirdi. Hukuk bunu gerektirirdi çünkü yeni bir delil veya yeni itiraflar ortaya çıkmadıkça mevcut dava dosyasına göre annenin ve amcanın suçlu oldukları ispatlanamamıştır.

Sırf kamu vicdanını tatmin etmek için suçlu olduğu ispatlanmamış insanlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermek gerçek adalet değildir, kamu vicdanını tatmin etmez. Kamu vicdanını asıl yaralayacak olan durum, belki de Narin'in gerçek katilleri dışardayken annesinin, abisinin ve amcasının cezaevinde olmalarıdır.

"NARİN'İN HATIRASI BUNU HAK EDİYOR"

Başta Diyarbakır Barosu olmak üzere ilgili tüm hukuk çevrelerini bu dosyada adaletin sağlanması için çaba sarf etmeye davet ediyorum. Adalet Bakanlığının, dosyayı titizlikle inceleyerek kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay’a başvurmasını rica ediyorum.

Narin'in hatırası, ailesi ve kamuoyu bunu hak ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Narin Güran
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