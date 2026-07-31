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İletişim Başkanlığı'ndan yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı, yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlara ilişkin mücadelenin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız devam ettiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele kapsamında ülke genelinde 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA’dan oluşan hava gücünün yanı sıra 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle sahada görev yapıyor. 1600’ü aşkın noktada konuşlandırılan ekipler, yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

Kuvvetli rüzgarların başladığı 29 Temmuz’dan bu yana yurt genelinde 133’ü orman dışı olmak üzere 206 yangına müdahale edildiği belirtilerek, "En son Muğla Fethiye’deki yangın olmak üzere, bu yangınların 202’si tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 4 yangından; Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altında olup, tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. Aydın Çine’de ise dün öğleden sonra başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisi ile geniş bir alan yayıldı. Yangın ile mücadele şiddetli rüzgardan dolayı zorlaştı. Ancak burada da ekipler yangını bir an evvel kontrol altına almak için oldukça çetin mücadele veriyor. Özellikle bugün hava sıcaklığı ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması beklenen Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana illerinde olası orman yangınlarına karşı daha da dikkatli olunması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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İletişim Başkanlığı
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