Yozgat’ta 130 paket kaçak sigara elegeçirildi

Yozgat’ta düzenlenen operasyonda kaçak sigara ele geçirildi.
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin kentte gerçekleştirdiği saha kontrollerinde A.Z. isimli şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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