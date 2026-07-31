Yozgat’ta 130 paket kaçak sigara elegeçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin kentte gerçekleştirdiği saha kontrollerinde A.Z. isimli şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır