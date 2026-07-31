Gülistan Doku cinayetini örtbas etmişlerdi! Canlı yayında kadın çorabı bulundu

tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu ve tv100 muhabiri Canan Altıntaş, Tunceli’ye giderek arama çalışmalarını yerinde takip etti. Jandarma timlerinin çalışmalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli'nin sarp ve ulaşımı güç bölgelerinde arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando ekipleri, geniş bir alanda titiz çalışma yürütüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA KADIN ÇORABI BULUNDU

Arama faaliyetleri sırasında ekipler bir kadın çorabına ulaştı. Olası delil olarak değerlendirilen bulgu, gerekli incelemelerin yapılabilmesi için muhafaza altına alındı.

Yetkililer, bulunan çorabın Gülistan Doku dosyasıyla bağlantılı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir değerlendirme yapmadı. Bulgunun soruşturmaya katkı sağlayıp sağlamayacağı, kriminal inceleme sonuçlarının ardından belli olacak.

Soruşturmayı yürüten makamlar tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arama çalışmalarının ise bölgede farklı noktalarda sürdüğü öğrenildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolmuştu. O tarihten bu yana yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda arama çalışması gerçekleştirilirken, yeni ihbarlar ve elde edilen bulgular doğrultusunda dosyadaki incelemeler devam ediyor.

VALİ SONEL, EŞİ VE OĞLU TUTUKLU

Soruşturma kapsamında daha önce eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve son olarak eşi Handan Sonel hakkında da adli süreç işletildi. Dosyada yürütülen soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla, oğlu Mustafa Türkay Sonel ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Handan Sonel de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.