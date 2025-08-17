HABER

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Geçen haftanın en çok konuşulan konusu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesi oldu. Çerçioğlu'yla ilgili çok sayıda iddia da ortaya atıldı. Sessizliğini bozan Çerçioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamalarıyla CHP'yi kızdıracak olan Çerçioğlu eşinin şirketi Jantsa ve CHP lideri Özgür Özel'le ilgili de ses getirecek ifadeler kullandı.

Ufuk Dağ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip sürpriz bir şekilde kuruluş yıl dönümünde AK Parti'ye geçmesi siyaset gündeminin ana maddesi oldu. Herkes bu geçişin detaylarını merak ederken Çerçioğlu sessizliğini ilk kez bozdu. Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan Çerçioğlu rüşvet iddiaları, eşinin şirketi, CHP lideri Özgür Özel ve olayların perde arkasında yaşananları anlattı. İşte Çerçioğlu'nun açıklamalarından satır başları;

CHP Genel Merkezi'ne gidip Özgür Özel'le konuştunuz. Sonrasında ne oldu?

  • Beklemeye geçtim. Kuşadası'ndan birkaç yazı/karar daha geldi. Hep aynı yönde. Mevzuata aykırı. Rant var. Reddettim. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararı. Aylarca bekledim, hiç ses çıkmadı. Sonra saldırlar başladı. Yerel medya ve sözde gazetecilerden hakaretler geldi. Çirkin ve ahlak dışıydı. Bunları size tekrarlayamam. Çok ayıp.

AZİZ İHSAN AKTAŞ VE RÜŞVET İDDİALARI

Aydın Büyükşehir, Aziz İhsan Aktaş'a bazı ihaleler vermiş. Rüşvet karşılığında. Bu konunun aslı esası, önü arkası nedir Özlem Hanım?

Yalan. Yalan. Yalan. Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı. Normal yoldan. Herkese açık ihale. Sonra rüşvet iddiaları çıktı ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi. Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor maalesef. Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim. Allah, insanı kuru iftiradan korusun.

Ne oldu? Neden oldu? Nasıl oldu? Parti değiştirmenin arka planında neler var?

Mafya ve rant. İmar mafyası. İmar rantı. Söylemezsem içimde kalır.

Siz ve iki uzman arkadaşınız, Özgür Bey'e bunları anlattınız... Genel Başkan ne dedi?

Dinledi. Bir şey söylemedi. Yorum yapmadı. Randevu istedim. Sayın Özgür Özel'e gittim. İki arkadaşımla birlikte. İki uzmanla.
Sıkıntı vardı. Anlattım. Kuşadası'yla ilgili. Uygulamalı imar planı... 410 hektar ve 575 futbol sahası büyüklüğünde. Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon. Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş. Tarih 04.03.2024. Karar sayısı 104. Karar Aydın'a geldi. 13.06.2024'te. 173 sayıyla iptal ettik. İptalin nedeni kat artışı var, emsal artışı var. Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış. Konut/ticaret alanına çevrilmiş. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım. İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş. Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş. 61 bin 500 metrekare. Mevzuata aykırı. Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı en az altı milyar lira. Olmaz böyle şey. Kabul edemem. Reddettim.

JANTSA'YLA İLGİLİ İDDİALAR

Ailenizin bir şirketi var. Jantsa... İddia o ki, şirketin bazı sorunları olmuş. Para akışı, ödeme güçlüğü, acil kredi ihtiyacı... Ve olay sizi zor duruma düşürmüş. Nedir bu işin aslı?

Hepsi yalan, hepsi iftira. Jantsa Aydın vergi rekortmeni. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından, ilk 500 arasında. Üretiminin yüzde 85'i ihracata gidiyor. İmar mafyası... İstediklerini yapamadılar. Hepsini reddettim. Geri çevirdim. Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler. Yalan makinesi gibiler. Tehditle rant elde etmenin peşindeler.

