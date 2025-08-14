AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler: "Gerekirse tek tek açıklarım! Alnım ak başım dik"

Son dakika: AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açıklamalarda bulundu. Yargıdan ya da yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadığını söyleyen Çerçioğlu "Alnım ak" dedi.

Çerçioğlu, "Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum." dedi.

Çerçioğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın himayelerinde hizmetlerime devam edeceğime söz veriyorum. Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan, yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamak istemem ama gerekirse tek tek yaşadığım sorunları da açıklarım."