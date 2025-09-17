HABER

AK Partili ismin oğluna videolu şantaj! Babası böyle isyan etti: 'Ne Allah tanıyorlar ne Peygamber'

Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın oğlunun uyuşturucu içerken görüntüleri ortaya çıktı. Bu video üzerinden babasına şantaj yapıldı. 6 yıldır görevde olan Yıldırım isim vermeden, 'Birilerinin il başkanlığı hırsı var' dedi. Galericilik yapan bir grubun oğlunu kandırdığını söyleyen Yıldırım, "Çocuğu öyle bir düşürmüşler ki ne Allah tanıyorlar ne peygamber ne de kitap." diyerek sitem etti.

Ufuk Dağ

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıktı. Bu video “Oğlunun bize borcu var” denilerek şantaj aracı olarak kullanılmak istendi.

AK Partili ismin oğluna videolu şantaj! Babası böyle isyan etti: Ne Allah tanıyorlar ne Peygamber 1
Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım

VİDEOYU ÇEKEN ESKİ ORTAĞI

Sözcü’ye konuşan AK Partili Başkan Yıldırım, oğlunun tefecilerin tuzağına düştüğünü savundu. Videoyu çeken kişinin oğlunun eski iş ortağı olduğunu anlatan Yıldırım şunları söyledi:

"NE ALLAH TANIYORLAR NE PEYGAMBER"

“Oğlum geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı sıkıntıya girdi. 7-8 ay önce ticareti bitirdi, benim yardımımla hayatını devam ettiriyor. Galericilik adı altında iş yapan ahlaksızlar çocuğu öyle bir düşürmüşler ki ne Allah tanıyorlar ne peygamber ne de kitap. 500 bin liralık arabayı 1 milyona vermişler, sonra aynı arabayı 500’e geri almışlar. O da bu hataya düşmüş. Karşıda gerçek alacaklı biri yok. Elazığ’a gelip bir görseniz bunlar tam pisliğin merkezi olmuş. Oğlunu kafalayalım ne de olsa siyasi yönü var, öder. Onlara ‘Vallahi de billahi de ödemem’ dedim.”

AK Partili ismin oğluna videolu şantaj! Babası böyle isyan etti: Ne Allah tanıyorlar ne Peygamber 2
Mustafa Seccad Yıldırım

"OĞLUMUN YANLIŞI VARSA ÜZERİNE GİDİLSİN"

Başkan Yıldırım, oğluyla vurulmak istendiğini öne sürerek şöyle devam etti:

“Videoyu gördüm, onların hepsi bitti. Videoda 3 kişi daha var, onlardan biri de oğlumun ortağı. 1 yıl önce 4’ü beraberlerken ortağı video çekiyor, saklıyor. Emniyet müdürü ve vali ile sürekli beraberim. Oğlumun yanlışı varsa o yanlışın da üzerine gidilsin. Ben bu tefecileri emniyete bildirdim, topladılar sonra da imza karşılığı saldılar.”

"BİRİLERİNİN İL BAŞKANLIĞI HIRSI VAR"

İl başkanlığı koltuğuna geçmek isteyenlerin bunu yaptığını belirten Şerafettin Yıldırım şöyle konuştu:

“Beni oğlumla mı vurmak istiyorsunuz? Oğlunuzla vurulursunuz… Bunu siyaseten yapıyorlar, 6 yıldır İl Başkanıyım. Akçeli işim olmadı, kimsenin adamı olmadım. Sadece reisin adamı oldum. Belediye seçimi geçti, milletvekilliği seçimi geçti, birilerinin İl Başkanlığı hırsı var.

Kimseye prim vermedim. Siyaseten de Allah’a da hesap vereceğiz. Nedir bu hırs, kıskançlık, aşağı çekmek? Teşkilat Başkanı Elazığ’a geldiğinde de söyledim; ‘Biz’den Ben’e kaymalar var, enerjimizi boşa harcarsak duvara çarparız…”

