AK Partili Miroğlu'ndan 'şarkıcı Hadise' sorusuna beklenmedik yanıt: Kafalar karıştı

Mehmet Hazar Gönüllü

Hadise’nin sahne kıyafeti sorulan AK Partili Miroğlu soruyu yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı. Miroğlu soruyu yanlış anladığını fark edince hem kendi hem izleyenleri tebessüm ettirdi.

  1. ve 26.Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 45. İstanbul Film Festivali Açılış Programına katıldı. Programda bir gazeteciye demeç veren Miroğlu, "hadiseleri" karıştırdı.

ŞARKICI HADİSE SORULDU, ORTA DOĞU'DAKİ HADİSELERDEN SÖZ ETTİ

Şarkıcı Hadise'nin sahne kıyafeti sorulan Miroğlu beklenmedik bir şekilde Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere yönelik görüşlerini paylaşmaya başladı.

Yanıtına "Sahne kıyafetlerini tartışmak doğru değil" diye başlayan Miroğlu "Büyük tarihi hadiseler, bir ülkenin geçmişi söz konusu olduğu zaman akabinde diye başlayan sözlerden hiç haz etmiyorum" diye devam edip konuyu ABD/İsrail - İran savaşına getirdi.

SONRADAN ANLADI

Muhabir Samet Aday nihayet "Sorumu yanlış anladınız" diye araya girince Miroğlu önce "Yoo" dese de şarkıcı Hadise'nin sorulduğunu duyunca "O alanları çok değerlendirecek durumda değilim" deyip "Tartışmak doğru değil ama tartışmaya neden olmak da bir ölçüde sınırlanabilir. Bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

KENDİ PAYLAŞTI: "HADİSELER BİRBİRİNE KARIŞTI"

Miroğlu'nun bu anları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken kendi de bir paylaşım yaparak "Program Hadise hanımla ilgili sorunun gölgesinde kaldı, HADİSELER birbirine karıştı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Orhan Miroğlu Hadise
