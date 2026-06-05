HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Samsun'da AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in Atatürk ve Kemalistlere yönelik sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti. Mecliste yaşanan tartışmaların ardından Eker hem AK Parti üyeliğinden hem de belediye meclis üyeliğinden istifa etti.

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Samsun'un Terme ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ‘Kemalistler’ hakkında hakaret dolu paylaşımlarda bulundu.

Kemalistlere yönelik paylaşımı nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker, belediye meclisindeki tartışmaların ardından hem AK Parti üyeliğinden hem de meclis üyeliğinden istifa etti.

Söz konusu paylaşım, Terme Belediye Meclisi toplantısında da gündeme geldi. CHP’li Meclis Üyesi Neslihan Özdemir’in paylaşımı kürsüden okuyarak tepki göstermesinin ardından CHP grubu protesto amacıyla salonu terk etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti 1

CHP’lilerin tepkisine rağmen sözlerinin arkasında duran Eker, ifadelerinin yanlış yorumlandığını savunarak paylaşımının “genel bir çıkarım” olduğunu öne sürdü.

Yaşanan krizin ardından AK Parti Samsun teşkilatında da dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Odatv’nin aktardığı bilgilere göre, AK Parti Samsun İl Başkanlığı’na çağrılan Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkçı ile Terme İlçe Başkanı İsa Baş’ın istifaları istendi. Böylece iki ilçe başkanı aynı anda görevden alınmış oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da karı kocaya infaz! Bursa'da karı kocaya infaz!
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Anahtar Kelimeler:
hakaret ak parti atatürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.