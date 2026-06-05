AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Samsun'un Terme ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ‘Kemalistler’ hakkında hakaret dolu paylaşımlarda bulundu.

Kemalistlere yönelik paylaşımı nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker, belediye meclisindeki tartışmaların ardından hem AK Parti üyeliğinden hem de meclis üyeliğinden istifa etti.

Söz konusu paylaşım, Terme Belediye Meclisi toplantısında da gündeme geldi. CHP’li Meclis Üyesi Neslihan Özdemir’in paylaşımı kürsüden okuyarak tepki göstermesinin ardından CHP grubu protesto amacıyla salonu terk etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CHP’lilerin tepkisine rağmen sözlerinin arkasında duran Eker, ifadelerinin yanlış yorumlandığını savunarak paylaşımının “genel bir çıkarım” olduğunu öne sürdü.

Yaşanan krizin ardından AK Parti Samsun teşkilatında da dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Odatv’nin aktardığı bilgilere göre, AK Parti Samsun İl Başkanlığı’na çağrılan Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkçı ile Terme İlçe Başkanı İsa Baş’ın istifaları istendi. Böylece iki ilçe başkanı aynı anda görevden alınmış oldu.