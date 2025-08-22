HABER

AK Partili yönetici yanlışlıkla kendini vurdu! Hayatını kaybetti

Düzce'de Cumayeri AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel, tutukluk yapan silahını kontrol etmek istedi. Kontrol sırasında Tunçel kendini vurarak hayatını kaybetti.

Melih Kadir Yılmaz

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Hamascık Köyü'nde meydana geldi. AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel, tutukluk yapan silahını tamir etmeye çalışırken silah aniden ateş aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kalbinin alt tarafına isabet eden kurşunla yaralanan Tunçel, hastaneye kaldırıldı. 23 yaşındaki Tunçel, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AK PARTİ DÜZCE İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Elim bir kaza sonucu evladımız, Cumayeri Gençlik Kolları Başkanımız kıymetli Eren Tunçel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç yaşta aramızdan ayrılan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" denildi.

