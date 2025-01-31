Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ör'ün sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ör, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tele 1 programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır