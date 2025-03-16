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Akciğer enfeksiyonu neden olur? Akciğer enfeksiyonu nasıl geçer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.03.2025 15:31
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Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için vücuttaki tüm organların, kasların ve sistemlerin düzgün bir biçimde çalışması gerekir. Ancak farklı nedenlere bağlı olarak yaşanabilen sorunlar vücudun sağlıklı çalışmasını bozacak hastalıklara neden olabilir. Ciğerler de genetik sorunlardan ihmale birçok farklı nedenden ötürü işlevlerini yitirebilirler.

Akciğer enfeksiyonu neden olur? Akciğer enfeksiyonu nasıl geçer?

İçindekiler

  • Akciğer enfeksiyonu nedir?
  • Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
  • Akciğer enfeksiyonu nasıl geçer?
  • Akciğer enfeksiyonuna ne iyi gelir?Akciğer enfeksiyonunu ne temizler?

Astım, bronşit, göğüste su toplanmaları, verem, zatürre gibi çeşitli hastalıklar çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen akciğer hastalıklarıdır. Akciğerlerin işlevini yitirmesi ve akciğer hastalıklarına ait belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekir. Aksi takdirde önüne geçilemeyecek olan kalıcı sağlık sorunları yaşanabilir.

Akciğer enfeksiyonu nedir?

Akciğerlerin işlevlerinde sorun yaşamasına neden olan hastalıklardan biri de akciğer enfeksiyonudur. Parazitler, virüsler, bakteriler ya da mantar gibi çeşitli mikroorganizmalar akciğer dokularında enfeksiyonlara sebebiyet verince akciğer enfeksiyonu belirtileri görülür.

Birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilen akciğer enfeksiyonu akciğerde yer alan hava keselerinin bakteri virüs ya da mantar gibi mikroorganizmalar nedeniyle iltihaplanma oluşması olarak tanımlanır. Bu durumda iltihaplanan akciğerlerin dokuları sıvı veya irinle dolar.

Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Daha çok COVİD, pnömoni gibi virüsler ve bakterilerden kaynaklı olarak meydana gelen akciğer enfeksiyonu belirtileri genel olarak kendini şu şekilde gösterir:

  • Şiddetli ve sık öksürük
  • Nefes darlığı
  • Yüksek ateş
  • Yorgunluk hissi
  • Halsizlik
  • Terleme
  • Titreme
  • Sarı ya da yeşile dönük balgam
  • Ağrı ve kırgınlık hissi
  • Kusma
  • Mide bulantısı
  • Baş ağrısı
  • İshal

Akciğer enfeksiyonu nasıl geçer?

Akciğer enfeksiyonu ölüm riski değişkendir. Örnek olarak eğer akciğer enfeksiyonu pnömoni kaynaklı olarak meydana geldiyse hastanın ölüm riski oranı %1’den % 60’a kadar değişkenlik gösterebilir. Risk aynı zamanda kişiden kişiye de değişebilir. Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi bu durumda da erken teşhis son derece önemlidir. Belirtiler görülür görülmez doktora gidilmesi gerekir.

Ciddi bir solunum yolu rahatsızlığı olan akciğer enfeksiyonu hastalığı en çok zatürre açısından risk taşır. Enfeksiyonun temizlenmesi enfeksiyonun türüne, şiddetine ya da hastanın genel sağlık durumuna göre farklı süreç ve aşamalarda mümkün olabilir. Genel olarak bakteri kaynaklı bir enfeksiyonsa antibiyotik tedavisi uygulanır.

Akciğer enfeksiyonuna ne iyi gelir?Akciğer enfeksiyonunu ne temizler?

Akciğer enfeksiyonu oluşumunun önüne geçmek ya da var olan hastalığın tedavi sürecini desteklemek için hastaların dinlenmesi eğer içiyorsa sigarayı bırakması, tuzlu su ile gargara yapması, sağlıklı beslenmesi, düzenli bir şekilde uyku uyuması, kuru ve kirli hava içeren ortamlardan kaçınması önerilir.

Akciğer enfeksiyonu röntgen çekilerek tanı konabilen bir solunum yolu rahatsızlığıdır. Eğer bakteri kaynaklı bir enfeksiyonsa genelde antibiyotikler önerilir. Destekleyici tedavi yöntemleri de kullanılır. Belirtilerin durumuna ve şiddetine göre farklı müdahaleler doktor tarafından gerekli görülebilir.

En bilinen tedavi yöntemleri şunlardır:

  • Antiviral ilaç tedavisi
  • Antibiyotik tedavisi
  • Antifungal ilaç tedavisi
  • Ateş düşürülmesi
  • Ağrıların kontrol edilmesi
  • Bol sıvı tüketimi
  • İstirahat etmek
  • Solunum fizyoterapisi
  • Çeşitli aşılar
  • Arkada yatan hastalıkların yönetilmesi

Bu rahatsızlıkta öncelikli tedavi antibiyotik tedavisidir. Bakteri kaynaklı olan durumlarda enfeksiyon oluşumu antibiyotik olmadan temizlenemez. Ancak bu antibiyotik kullanımı sadece doktor önerisi ile ve doktor kontrolünde olmalıdır. Yine doktor kontrolünde sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirerek akciğerleri güçlendirme konusunda besin takviyesi yapılabilir. Örnek olarak elma, kekik, balkabağı, soğan, sarımsak gibi besinlerin akciğeri temizleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

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