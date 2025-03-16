Akciğer enfeksiyonu neden olur? Akciğer enfeksiyonu nasıl geçer?

Astım, bronşit, göğüste su toplanmaları, verem, zatürre gibi çeşitli hastalıklar çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen akciğer hastalıklarıdır. Akciğerlerin işlevini yitirmesi ve akciğer hastalıklarına ait belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekir. Aksi takdirde önüne geçilemeyecek olan kalıcı sağlık sorunları yaşanabilir.

Akciğer enfeksiyonu nedir?

Akciğerlerin işlevlerinde sorun yaşamasına neden olan hastalıklardan biri de akciğer enfeksiyonudur. Parazitler, virüsler, bakteriler ya da mantar gibi çeşitli mikroorganizmalar akciğer dokularında enfeksiyonlara sebebiyet verince akciğer enfeksiyonu belirtileri görülür.

Birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilen akciğer enfeksiyonu akciğerde yer alan hava keselerinin bakteri virüs ya da mantar gibi mikroorganizmalar nedeniyle iltihaplanma oluşması olarak tanımlanır. Bu durumda iltihaplanan akciğerlerin dokuları sıvı veya irinle dolar.

Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Daha çok COVİD, pnömoni gibi virüsler ve bakterilerden kaynaklı olarak meydana gelen akciğer enfeksiyonu belirtileri genel olarak kendini şu şekilde gösterir:

Şiddetli ve sık öksürük

Nefes darlığı

Yüksek ateş

Yorgunluk hissi

Halsizlik

Terleme

Titreme

Sarı ya da yeşile dönük balgam

Ağrı ve kırgınlık hissi

Kusma

Mide bulantısı

Baş ağrısı

İshal

Akciğer enfeksiyonu nasıl geçer?

Akciğer enfeksiyonu ölüm riski değişkendir. Örnek olarak eğer akciğer enfeksiyonu pnömoni kaynaklı olarak meydana geldiyse hastanın ölüm riski oranı %1’den % 60’a kadar değişkenlik gösterebilir. Risk aynı zamanda kişiden kişiye de değişebilir. Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi bu durumda da erken teşhis son derece önemlidir. Belirtiler görülür görülmez doktora gidilmesi gerekir.

Ciddi bir solunum yolu rahatsızlığı olan akciğer enfeksiyonu hastalığı en çok zatürre açısından risk taşır. Enfeksiyonun temizlenmesi enfeksiyonun türüne, şiddetine ya da hastanın genel sağlık durumuna göre farklı süreç ve aşamalarda mümkün olabilir. Genel olarak bakteri kaynaklı bir enfeksiyonsa antibiyotik tedavisi uygulanır.

Akciğer enfeksiyonuna ne iyi gelir?Akciğer enfeksiyonunu ne temizler?

Akciğer enfeksiyonu oluşumunun önüne geçmek ya da var olan hastalığın tedavi sürecini desteklemek için hastaların dinlenmesi eğer içiyorsa sigarayı bırakması, tuzlu su ile gargara yapması, sağlıklı beslenmesi, düzenli bir şekilde uyku uyuması, kuru ve kirli hava içeren ortamlardan kaçınması önerilir.

Akciğer enfeksiyonu röntgen çekilerek tanı konabilen bir solunum yolu rahatsızlığıdır. Eğer bakteri kaynaklı bir enfeksiyonsa genelde antibiyotikler önerilir. Destekleyici tedavi yöntemleri de kullanılır. Belirtilerin durumuna ve şiddetine göre farklı müdahaleler doktor tarafından gerekli görülebilir.

En bilinen tedavi yöntemleri şunlardır:

Antiviral ilaç tedavisi

Antibiyotik tedavisi

Antifungal ilaç tedavisi

Ateş düşürülmesi

Ağrıların kontrol edilmesi

Bol sıvı tüketimi

İstirahat etmek

Solunum fizyoterapisi

Çeşitli aşılar

Arkada yatan hastalıkların yönetilmesi

Bu rahatsızlıkta öncelikli tedavi antibiyotik tedavisidir. Bakteri kaynaklı olan durumlarda enfeksiyon oluşumu antibiyotik olmadan temizlenemez. Ancak bu antibiyotik kullanımı sadece doktor önerisi ile ve doktor kontrolünde olmalıdır. Yine doktor kontrolünde sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirerek akciğerleri güçlendirme konusunda besin takviyesi yapılabilir. Örnek olarak elma, kekik, balkabağı, soğan, sarımsak gibi besinlerin akciğeri temizleyici etkisi olduğu bilinmektedir.