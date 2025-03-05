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Akdeniz anemisi nedir, belirtileri nelerdir? Akdeniz anemisi bulaşıcı mıdır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.02.2025 20:01
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İnsan vücudundaki çeşitli bölümlerde oluşan rahatsızlıklar vaktinde teşhis edilmezse kalıcı ve ciddi hastalıklara yol açabilirler. İlerleyebilen kan hastalıkları da bu durumlar arasında yer alır. Vaktinde ve erken teşhis kan hastalıklarında da hayati önem taşır.

Akdeniz anemisi nedir, belirtileri nelerdir? Akdeniz anemisi bulaşıcı mıdır?

İçindekiler

  • Akdeniz anemisi nedir?
  • Akdeniz anemisi belirtileri nelerdir?
  • Akdeniz anemisi bulaşıcı mıdır?
  • Akdeniz anemisi tedavisi nasıl yapılır?

Kan merkezli hastalıklar kanserli ya da iyi huylu olmak üzere 2'ye ayrılırlar. İnsan bedeninde birçok olumsuz duruma neden olabilen kan hastalıkları vaktinde tedavi edilmezse kötü senaryolarla da sonuçlanabilir. Bu yüzden belirtileri izlemek ve vücutta olumsuz değişiklikler fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora gitmek çok önemlidir.

Akdeniz anemisi nedir?

Kan hastalıklarından biri de Akdeniz anemisidir. Akdeniz anemisi talasemi olarak da bilinir. Bu hastalık insan bedeninde sağlıklı bir şekilde yer alan kırmızı renkteki kan hücrelerinin üretimini etkileyen kan bozukluğu şeklinde tanımlanır. Başka Akdeniz ülkeleri gelmek üzere Güneydoğu Asya ve Afrika’da çok sık görüldüğü bilinir.

Talasemi ya da Akdeniz anemisi hastalığı, beli başlı belirtiler ile kendini gösterir ve belirtiler fark edilir edilmez vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Bu hastalık atalardan çocuklara ve torunlara geçebilen, genetik özeliği de bulunan bir hastalıktır. Kalıtsal bir kan bozukluğu olarak meydana gelebilir.

Akdeniz anemisi belirtileri nelerdir?

Kırmızı kan hücreleri vücuda oksijen taşırken hemoglobinden yararlanır. Ancak hemoglabin az üretilir ya da hiç üretilmezse Akdeniz anemisi meydana gelir. Akdeniz anemisi belirtileri ise şu şekilde kendini gösterir:

  • Ciltte solgunluk
  • Nefes darlığı
  • Yorgunluk hissi
  • Yüz kemiklerinde deformasyon oluşumu
  • Fazla demir oluşumu
  • Sarılık
  • Burun köklerinde baskı hissi
  • Dalakta büyüme
  • Safra kesesinde taş oluşması
  • Büyüme ve gelişmede gerilik
  • İştahta azalma
  • İdrarın koyu renk olması
  • Kemiklerde incelme
  • Karında şişlik

Akdeniz anemisi bulaşıcı mıdır?

Akdeniz anemisi kişilerde kalıtsal bir hastalık olarak ortaya çıkar. Anne ve babalardan çocuklara geçen bu hastalık vücutta protein üretme yetisini etkiler ve normalden çok daha az oranlarda sağlıklı kırmızı kan hücresi üretilir. Bazen hiç üretim yapılmayabilir.

Bu hastalık bulaşıcı bir hastalık değildir. Kan yolu ile atalardan, anne ve babalardan çocuklara geçen kalıtsal bir hastalıktır ancak bulaşıcı özelliği yoktur.

Akdeniz anemisi tedavisi nasıl yapılır?

Akdeniz anemisi tedavisi için kemik iliği nakli yapılması gerekir. Bu sayede hasta tamamen iyileşebilir. Ancak bunun dışında hastalar ömür boyu en fazla 4 haftada bir kan desteği almak zorunda kalırlar. Tam kan sayısı, kan hücrelerinin mikroskopta incelenmesi ve basit testler ile teşhisi koyulabilen Akdeniz anemisi türüne göre farklı tedavi yöntemleri içerir.

Eğer Akdeniz anemisi tanısı koyulduğu hâlde tedavi başlamazsa ortaya çeşitli olumsuz durumlar meydana gelir. Kemiklerin incelmesi ve güçsüzleşmesi, kalp yetmezliği gibi hastalıkların ortaya çıkması olası sorunlardan bazılarıdır.

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Anahtar Kelimeler:
akdeniz anemisi talasemi anemi sağlık
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