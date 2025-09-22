Akdeniz Meyve Sineği uyarısı

Müdürlük, meyve dökümünü ve ürün kayıplarını önlemek için üreticilerin zamanında ve uygun şekilde ilaçlama yapmalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

İlaçlama sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlı ilaçların kullanılması gerektiği, işlemlerin akşam saatlerinde arıların aktif olmadığı zamanlarda yapılmasının önem arz ettiği kaydedildi. Ayrıca, ilaçlama sırasında koruyucu ekipman kullanılması, çevreye ve insan sağlığına zarar verilmemesi, hasada yakın dönemde ise ilaç kalıntı sürelerine (PHI) mutlaka dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, üreticilerin ürün kaybı yaşamaması için tavsiye edilen ilaçlama programlarına uymalarının zorunlu olduğunu hatırlattı.

