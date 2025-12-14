Akhisar’da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında, 7 - 12 Aralık tarihleri arasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Akhisar ilçesinde belirlenen 8 ayrı adrese farklı zaman dilimlerinde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 11 bin 750 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, operasyon kapsamında Y.B. (69), E.D. (39), B.G. (48), H.Ö. (48) ve A.Ö. (42) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

