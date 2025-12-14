HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tartıştığı eşini tabancayla bacağından vurarak yaraladı

Konya’da bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan A.Ç. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Tartıştığı eşini tabancayla bacağından vurarak yaraladı

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (35) ile eşi A.Ç. (31) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., tabancayla eşi A.Ç.'yi bacağından vurarak yaraladı.

Tartıştığı eşini tabancayla bacağından vurarak yaraladı 1

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan A.Ç. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu belli olduCHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu belli oldu
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 5 yaralıYük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 5 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Yaralama Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.