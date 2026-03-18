Sony'den 20 yıllık PlayStation'a sürpriz güncelleme

Oyun dünyasında yeni nesil konsolların dedikoduları donanım pazarını meşgul ederken, Japon teknoloji devi Sony'den, çıkışının üzerinden yirmi yıl geçmesine rağmen oyun tarihinin en ikonik cihazlarından biri olan PlayStation 3 (PS3) için beklenmedik bir hamle geldi.

20 YILLIK PS3 İÇİN SÜRPRİZ GÜNCELLEME YAYINLANDI

Sony, sürpriz bir şekilde PlayStation 3 için yeni bir sistem güncellemesi yayınladı. Sony'nin PlayStation'ın resmi web sitesinde paylaştığı bilgilere göre; bu sistem yazılımı güncellemesi, sistem performansını iyileştiriyor.

Şirket PS3 sistem yazılımı güncellemesi 4.93 için tam olarak şunları söylüyor:

"Güncellemeyi indirmek için PS3 Sabit Disk Sürücünüzde (Sistem Güncelleme) veya çıkarılabilir depolama ortamında (PC ile Güncelleme) en az 200 MB boş alan bulunmalıdır.

PS3 sisteminizi her zaman sistem yazılımının en yeni sürümüne güncelleyin. Güncellemeyi yaparak ek özellikler, geliştirilmiş kullanılabilirlik ve artırılmış güvenlikten yararlanabilirsiniz.

Blu-ray diskleri oynatmak için PS3 sisteminizin yenilenmiş bir Blu-ray oynatıcı şifreleme anahtarına ihtiyacı olduğunu lütfen unutmayın. Blu-ray oynatıcı şifreleme anahtarını yenilemek için lütfen PS3 sistem yazılımınızı en yeni sürüme güncelleyin."

IGN'de yer alan habere göre; güncelleme notları oldukça kısa ve öz olsa da, PlayStation Lifestyle bu sürpriz güncellemenin muhtemelen güvenlik açıklarını gidermeyi ve jailbreak sorunlarını çözmeyi amaçladığını öne sürüyor.