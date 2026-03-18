Sony'den 20 yıllık PlayStation'a sürpriz güncelleme

Sony, 2006 yılında piyasaya sürdüğü oyun konsolu PlayStation 3 için sistem güncellemesi yayınladı. Peki, bu güncelleme neler getiriyor?

Enes Çırtlık

Oyun dünyasında yeni nesil konsolların dedikoduları donanım pazarını meşgul ederken, Japon teknoloji devi Sony'den, çıkışının üzerinden yirmi yıl geçmesine rağmen oyun tarihinin en ikonik cihazlarından biri olan PlayStation 3 (PS3) için beklenmedik bir hamle geldi.

20 YILLIK PS3 İÇİN SÜRPRİZ GÜNCELLEME YAYINLANDI

Sony, sürpriz bir şekilde PlayStation 3 için yeni bir sistem güncellemesi yayınladı. Sony'nin PlayStation'ın resmi web sitesinde paylaştığı bilgilere göre; bu sistem yazılımı güncellemesi, sistem performansını iyileştiriyor.

Şirket PS3 sistem yazılımı güncellemesi 4.93 için tam olarak şunları söylüyor:

"Güncellemeyi indirmek için PS3 Sabit Disk Sürücünüzde (Sistem Güncelleme) veya çıkarılabilir depolama ortamında (PC ile Güncelleme) en az 200 MB boş alan bulunmalıdır.

PS3 sisteminizi her zaman sistem yazılımının en yeni sürümüne güncelleyin. Güncellemeyi yaparak ek özellikler, geliştirilmiş kullanılabilirlik ve artırılmış güvenlikten yararlanabilirsiniz.

Blu-ray diskleri oynatmak için PS3 sisteminizin yenilenmiş bir Blu-ray oynatıcı şifreleme anahtarına ihtiyacı olduğunu lütfen unutmayın. Blu-ray oynatıcı şifreleme anahtarını yenilemek için lütfen PS3 sistem yazılımınızı en yeni sürüme güncelleyin."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PlayStation 6'yı bekleyenlere kötü haber! PlayStation 6'yı bekleyenlere kötü haber!

IGN'de yer alan habere göre; güncelleme notları oldukça kısa ve öz olsa da, PlayStation Lifestyle bu sürpriz güncellemenin muhtemelen güvenlik açıklarını gidermeyi ve jailbreak sorunlarını çözmeyi amaçladığını öne sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PlayStation 6 ve yeni el konsolu için sürpriz iddia! PlayStation 6 ve yeni el konsolu için sürpriz iddia!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsung'un 3 yeni telefonu göründü: İşte o modellerSamsung'un 3 yeni telefonu göründü: İşte o modeller
Uzmanından bayram için '2 dilim' uyarısıUzmanından bayram için '2 dilim' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan duyurdu! İstihbarat Bakanı Hatip öldürüldü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan duyurdu! İstihbarat Bakanı Hatip öldürüldü

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Kapıda not, içeride boş kasa

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Kapıda not, içeride boş kasa

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

