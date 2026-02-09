HABER

PlayStation 6 ve yeni el konsolu için sürpriz iddia!

PlayStation oyuncularının merakla beklediği PlayStation 6 ve Sony'nin PS6 ile birlikte görücüye çıkaracağı iddia edilen PlayStation el konsolu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia, cihazların bellek kapasitesine odaklanıyor.

Enes Çırtlık

Yeni nesil PlayStation donanımlarına dair birçok dedikodu geliyor. Son olarak ise cihazların RAM kapasitesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

PLAYSTATION 6 VE EL KONSOLU İÇİN RAM İDDİASI

Videocardz'da yer alan habere göre, Sony donanımlarını yakından takip eden ünlü sızıntı kaynağı KeplerL2, PlayStation 6'nın (PS6) 30GB GDDR7 RAM'e (640 GB/s, 160-bit) sahip olacağını öne sürdü.

İddiaya göre, PlayStation el konsolu ise 24 GB RAM ile gelecek. PS6 ile birlikte piyasaya sürüleceği öne sürülen el konsolunun belleğinin LPDDR5X teknolojisine sahip olması bekleniyor. Bu bellek kapasitesi, cihazın mevcut nesil oyunları bellek darboğazı yaşamadan çalıştırabileceği anlamına geliyor.

AMD ve Sony, Project Amethyst için işbirliklerini doğrulamış durumda. Resmi olmayan bilgilere göre, Sony'nin yeni nesil oyun donanımının, tıpkı "Magnus" silikonuna dayalı Xbox sistemleri gibi RDNA5 mimarisini kullanacağı söyleniyor.

