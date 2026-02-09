HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Geceyi arkadaşlarıyla teknede geçirdi: Sabah ölü bulundu! Bahar Taş'ın ölüm nedeni belli oldu

İçerik devam ediyor

Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte gezmek için geldiği ve geceyi kiraladıkları teknede geçirdiği öğrenilen 35 yaşındaki Bahar Taş, sabah saatlerinde teknede hareketsiz halde bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, ölüm nedeninin tespiti için adli süreç başlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Bahar Taş’ın, arkadaşlarıyla birlikte dün gezmek için Muğla’nın Milas ilçesine gittiği belirtildi.

İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi. Bugün sabah uyandıklarında ise Taş’ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince Taş’ın arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Geceyi arkadaşlarıyla teknede geçirdi: Sabah ölü bulundu! Bahar Taş ın ölüm nedeni belli oldu 1

KAMARADA HAREKETSİZ ŞEKİLDE DURDUĞU FARK EDİLDİ

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşayan Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte önceki gün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gitti.

İddiaya göre; arkadaş grubu, geceyi burada kiraladıkları 'Adas' isimli teknede geçirdi. Dün saat 14.30 sıralarında Taş'ın kamarada hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla’nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş’ın, dün sabah saatlerinde teknede ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, olay sırasında teknede bulunan T.Y. ve S.E. isimli iki şüpheli, akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Geceyi arkadaşlarıyla teknede geçirdi: Sabah ölü bulundu! Bahar Taş ın ölüm nedeni belli oldu 2

İÇ ORGANLARI İNCELENECEK

Taş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bahar Taş'ın yanındaki arkadaşları T.Y., ile S.E., ifadeleri alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside; Taş'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.

Taş'ın kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasta buzağıya evinde baktıHasta buzağıya evinde baktı
Adliyede sır ölüm! Tuvalet detayı akılları karıştırdıAdliyede sır ölüm! Tuvalet detayı akılları karıştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Muğla Otopsi tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.