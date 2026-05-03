Ortaca’da polisten kaçış faciayla sonuçlandı

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Kocabel mevkiinde polisin dur ihtarına uymayan ve kaçan motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki genç direksiyon hakimiyetine kaybederek düşmesi sonrası yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşında olduğu ve ehliyetsiz şekilde motosiklet kullandığı ileri sürülen E.B., polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa sürede kovalamacaya dönüşen olayda, genç sürücü motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen E.B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden gencin ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Muğla
