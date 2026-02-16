HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

PlayStation 6'yı bekleyenlere kötü haber: Çıkış tarihi ertelenebilir!

İddiaya göre, devam eden bellek çipi krizi, Sony'nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6'yı da etkiledi. Buna göre, PS6'nın çıkışının 2028 veya 2029'a ertelenebileceği öne sürülüyor.

PlayStation 6'yı bekleyenlere kötü haber: Çıkış tarihi ertelenebilir!
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının merakla beklediği PlayStation 6 için dikkat çekici ancak bir o kadar da düşündürücü bir iddia gündeme geldi.

PS6'NIN ÇIKIŞI 2029'A KADAR GECİKEBİLİR

Insider Gaming'in iddiasına göre; Sony, devam eden bellek çipi kıtlığı nedeniyle PS6'nın çıkışını 2028 veya 2029'a ertelemeyi düşünüyor.

Bellek çipi kıtlığı halihazırda oyun endüstrisini önemli ölçüde etkiliyor. GPU üreticileri fiyatları artırdı ve hatta bazı ürünleri üretimden kaldırdı. İlk olarak Insider Gaming tarafından bildirilen ve şimdi Bloomberg tarafından doğrulanan bilgilere göre, bu etki yeni nesil konsollara da ulaşacak gibi görünüyor: RAM fiyat artışları PlayStation'ın yeni nesil konsolunu geciktirecek.

PlayStation 6 yı bekleyenlere kötü haber: Çıkış tarihi ertelenebilir! 1

PS6 2029'A ERTELENEBİLİR, SWITCH 2 İÇİN FİYAT ARTIŞI GÜNDEMDE

Rapor, "şirketin düşüncelerine aşina olan kişilerin", Sony Group'un bir sonraki PlayStation konsolunun çıkışını 2028'e veya hatta 2029'a ertelemeyi düşündüğünü ortaya koyduğunu belirtiyor.

Hepsi bu kadar değil; Nintendo'nun planlarına aşina olan kişiler de şirketin 2026'da çıkacak Switch 2'nin fiyatını artırmayı düşündüğünü belirttiler. Ancak, ne Sony ne de Nintendo bu planlar hakkında resmi bir yorum yapmadı.

Bellek fiyatlarının mevcut nesil konsollar üzerindeki etkisi tartışılırken, Nintendo artan bellek maliyetleri ortasında Switch 2'nin fiyatını "dikkatle" değerlendireceğini zaten belirtmişti. Öte yandan Sony, PS5 stoklarının 2026 tatil sezonunun sonuna kadar bellek kıtlığından etkilenmeyeceğini ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkomiser eşini evinde biriyle görmüştü! Yaşanan cinayetle ilgili yeni gelişme: 'Öldürmek için değildi...'Başkomiser eşini evinde biriyle görmüştü! Yaşanan cinayetle ilgili yeni gelişme: 'Öldürmek için değildi...'
Sosyal medya platformu X'te erişim sorunu!Sosyal medya platformu X'te erişim sorunu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.