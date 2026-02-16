PlayStation 6'yı bekleyenlere kötü haber: Çıkış tarihi ertelenebilir!

Oyun dünyasının merakla beklediği PlayStation 6 için dikkat çekici ancak bir o kadar da düşündürücü bir iddia gündeme geldi.

PS6'NIN ÇIKIŞI 2029'A KADAR GECİKEBİLİR

Insider Gaming'in iddiasına göre; Sony, devam eden bellek çipi kıtlığı nedeniyle PS6'nın çıkışını 2028 veya 2029'a ertelemeyi düşünüyor.

Bellek çipi kıtlığı halihazırda oyun endüstrisini önemli ölçüde etkiliyor. GPU üreticileri fiyatları artırdı ve hatta bazı ürünleri üretimden kaldırdı. İlk olarak Insider Gaming tarafından bildirilen ve şimdi Bloomberg tarafından doğrulanan bilgilere göre, bu etki yeni nesil konsollara da ulaşacak gibi görünüyor: RAM fiyat artışları PlayStation'ın yeni nesil konsolunu geciktirecek.

PS6 2029'A ERTELENEBİLİR, SWITCH 2 İÇİN FİYAT ARTIŞI GÜNDEMDE

Rapor, "şirketin düşüncelerine aşina olan kişilerin", Sony Group'un bir sonraki PlayStation konsolunun çıkışını 2028'e veya hatta 2029'a ertelemeyi düşündüğünü ortaya koyduğunu belirtiyor.

Hepsi bu kadar değil; Nintendo'nun planlarına aşina olan kişiler de şirketin 2026'da çıkacak Switch 2'nin fiyatını artırmayı düşündüğünü belirttiler. Ancak, ne Sony ne de Nintendo bu planlar hakkında resmi bir yorum yapmadı.

Bellek fiyatlarının mevcut nesil konsollar üzerindeki etkisi tartışılırken, Nintendo artan bellek maliyetleri ortasında Switch 2'nin fiyatını "dikkatle" değerlendireceğini zaten belirtmişti. Öte yandan Sony, PS5 stoklarının 2026 tatil sezonunun sonuna kadar bellek kıtlığından etkilenmeyeceğini ifade etti.