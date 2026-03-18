ABD'den çarpıcı karar: İran savaşı sonrası o yasayı askıya aldı

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaş üçüncü haftasına girdi. Karşışıklı saldırılarla süren çatışmaların etkisi ticaret ve ekonomi alanında da kendisini gösteriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını gerektiren Jones Yasası'na 60 günlük muafiyet getirdiklerini bildirdi.

ABD-İRAN SAVAŞININ ETKİLERİ TİCARETİ DE VURUYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Leavitt açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Jones Yasası'na ilişkin 60 günlük bir muafiyet kararı vermesi, ABD ordusu Destansı Öfke Operasyonunun hedeflerini gerçekleştirmeye devam ederken petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmeye yönelik bir başka adımdır." ifadesini kullandı.

"KRİTİK TEDARİK ZİNCİRLERİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM ETME KARARLILIĞI"

Bu önlemin, petrol, doğal gaz, gübre ve kömür gibi hayati kaynakların 60 gün boyunca ABD limanlarına serbestçe ulaşmasını sağlayacağını belirten Leavitt, Trump yönetiminin kritik tedarik zincirlerini güçlendirmeye devam etme kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Leavitt, geçen hafta Beyaz Saray'ın Jones Yasası'ndan belirli bir süre için feragat edilmesini değerlendirdiğini ancak bu adımın henüz kesin olmadığını açıklamıştı.

JONES YASASI NEDİR?

Jones Yasası, ABD'de iki liman arasında yapılan deniz taşımacılığının yalnızca ABD'de inşa edilmiş, ABD bayrağı taşıyan ve mürettebatının büyük kısmı ABD vatandaşı olan gemilerle yapılmasını zorunlu kılıyor.

Kasırga, savaş veya enerji arzı sorunu gibi büyük krizlerin yaşandığı dönemlerde hükümet, malların hızlı taşınabilmesi için geçici olarak bu yasadan feragat edebiliyor. Bu sayede yabancı gemiler de ABD içindeki limanlar arasında yük taşıyabiliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır