Akıl almaz kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı

Olay, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Çeziker (45) yönetimindeki kamyonet, malzemeleri yükledikten sonra yola çıktı. Elektrikli scooter ile ilerleyen Serdar Zencirkıran (34), kamyonetin çıktığını görünce durmak istedi. Ancak dengesini kaybederek yere düştü. Yerde sürüklenen Zencirkıran, kamyonetin arka tekerleklerinin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan scooter sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kamyonet sürücüsü Ercan Çeziker gözaltına alınırken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır