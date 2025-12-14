HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Akıl almaz kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. O kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Akıl almaz kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı

Olay, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Çeziker (45) yönetimindeki kamyonet, malzemeleri yükledikten sonra yola çıktı. Elektrikli scooter ile ilerleyen Serdar Zencirkıran (34), kamyonetin çıktığını görünce durmak istedi. Ancak dengesini kaybederek yere düştü. Yerde sürüklenen Zencirkıran, kamyonetin arka tekerleklerinin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan scooter sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kamyonet sürücüsü Ercan Çeziker gözaltına alınırken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Akıl almaz kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı 1

Akıl almaz kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı 2

Akıl almaz kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı 3

Akıl almaz kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı 4

Akıl almaz kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı 5

Akıl almaz kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tayland, Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletildiTayland, Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletildi
28 gündür aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı28 gündür aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.