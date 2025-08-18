HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Akıllı telefonlar için gece şarjı zarar verir mi? Gece telefonu şarj etmek zararlı mı?

Akıllı telefon üreticileri cihazların pil kapasitesi ve ömrüne büyük önem veriyor. Özellikle lityum pil teknolojisi çığır açıcı bir yeniliktir. Lakin benzer şekilde gelişen uygulamalar da şarjı daha hızlı tüketiyor. Kullanıcılar için en ideal şarj zaman aralığı da bu noktada merak ediliyor.

Akıllı telefonlar için gece şarjı zarar verir mi? Gece telefonu şarj etmek zararlı mı?
Doğukan Can Bayrak

Telefon bataryaları genel olarak tekrar doldurulabilir pillerdir. Akıllı telefonlarda pil teknolojisi gelişse dahi insanlar çoğunlukla pil patlaması (pillerin içerisindeki elektronların kimyasal tepkimeye girerek şişmesi ve alev alması) endişesine kapılmaktadır. Ancak öncü nesil cihazlarda aşırı ısınmaya bağlı olarak bu durum nadir de olsa yaşanır. İkinci olarak ise çok nadir vakalarda fabrikasyon ya da kullanıcı hatası gibi nedenlerle bu durum gerçekleşebilir. Gerçekte ise günümüz akıllı telefonlarının pilleri hem dayanıklı malzemeye sahip hem de aşırı ısınma önleyici donanımsal faktörlere sahiptir.

Akıllı telefonlar için gece şarjı zarar verir mi?

Öncelikle gece şarjı korkusunun sebebi kullanıcıların herhangi bir durumda müdahale edemeyecek durumda olduklarını düşünmeleridir. Çok nadir de olsa cihaz pillerinin patlaması ekstrem koşullarda gelişir. Bu da günün herhangi bir vaktinde gerçekleşebilir.

Gece telefonu şarj etmek zararlı mı?

Gece şarjı zararlı mı? konusunun kısa cevabı "hayır" olacaktır. Çünkü şarjın kendi başına bir riski yoktur. Modern akıllı telefonlarda otomatik şarj durdurma özelliği vardır. Pilin kapasitesi %100 olduktan sonra telefon şarj almayı durdurur. Ancak buradaki problem arka plan verilerinin şarjı harcamaya devam etmesidir.

Dikkat edilmesi gereken konu ekstrem koşullardır. Akıllı telefonunuzu koyduğunuz yerin ısı yayması tehlike doğurur. Örneğin farkında olmadan çalışmakta olan kaloriferin üzerine koymak cihazın aşırı ısınmasına sebep olacaktır. Böyle bir senaryoda şarj etmek riski arttırır.

Yapmaktan gerçekten kaçınmanız gereken en yaygın senaryo da orijinal olmayan şarj aletleri kullanmaktır. Akıllı telefonlar için önerilen şarj aleti kullanılmalıdır. Hatta aynı markanın bir başka modeline ait şarj cihazı dahi tehlikeli olabilir. Kullanıcılar tarafından en sık yapılan hatalardan birisi yüksek wattlı diğer şarj aletlerini kendi telefonlarında kullanmaktır. Hızlı şarj özelliğinin spesifik olarak üretildiği unutulmamalıdır.

Akıllı telefonlar içlerinde birçok koruma önlemi ile üretilmektedir. Hem fabrikasyon olarak hem de kullanıcı hatalı karşılaşabilecek muhtemel senaryolar elzem şekilde test edilir. Ancak üçüncü bir ihtimal özellikle eski binalarda yaşanan voltaj sorunlarıdır. Birçok elektrikli cihazlarda olabileceği gibi akıllı telefon şarjları da ani voltaj şoklarından çok düşük bir ihtimal olsa da etkilenebilir.

Özetle gece şarjının telefonlarınız için gerçekçi bir zararı ya da tehlikesi yoktur. Ancak içinizin tamamen rahat etmesi için telefonlarınızı düz bir zeminde ve halı/perde gibi kolay tutuşabilir materyallerden uzak bir mesafede şarj edebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz Belediyesinden fırın ve pastanelere sıkı denetimAkdeniz Belediyesinden fırın ve pastanelere sıkı denetim
Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon akıllı cep telefonu şarj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat!

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat!

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Küçük: "İddialar korkunç boyutta"

Küçük: "İddialar korkunç boyutta"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.