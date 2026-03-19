AKOM'dan İstanbul'a 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı! Bayram boyunca sürecek

Bayramın gelmesiyle birlikte yurtta soğuk ve yağışlı havaların yurdu etkisi altına alması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) İstanbul'u da kapsayan 1 haftalık soğuk ve sağanak yağışlı hava uyarısı yapıldı. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanağın bu akşam saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Sel ve su baskını ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM'DAN 'SOĞUK HAVA' UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bir haftalık süre boyunca kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı kaydedildi.

Kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte aralıklarla sağanak geçişlerinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sıcaklıkların 10 derecelerin altında ve kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

