AKOM tarih vererek açıkladı! İstanbul'da yağmur günlerce sürecek!

AKOM tarafından paylaşılan değerlendirmede, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sistemlerinin İstanbul ile birlikte yurdun büyük bölümünde etkili olduğu belirtildi. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ise bugünden itibaren yükselmeye başlayacağı bildirildi.

Tahminlere göre İstanbul’da sıcaklıklar önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 derece seviyelerinde olacak. Ancak sıcaklıklardaki artışa rağmen bulutlu ve yağışlı hava kent genelinde etkisini koruyacak.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde hafif yağmur görülecek. Günün ilk saatlerinde 13 derece civarında ölçülmesi beklenen sıcaklık, öğle saatlerinde 18 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde 15, gece ise 13 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde çok bulutlu gökyüzü etkili olacak.

1 Kasım Pazar günü ise haftanın yağış beklenmeyen tek günü olacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte sıcaklıkların 13-20 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

AKOM'un tahmin raporuna göre 2 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava görülecek. Sıcaklıkların 14-18 derece arasında olması, metrekareye 1 ila 3 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

3 Kasım Salı günü ise sağanak yağış etkisini artıracak. Sıcaklıkların 14-20 derece arasında seyredeceği kentte, metrekareye 3 ila 10 kilogram yağış tahmin ediliyor.

4 Kasım Çarşamba günü de sağanak geçişlerinin devam etmesi ve sıcaklığın 14-18 derece aralığında kalması bekleniyor.

HAFTANIN EN YAĞIŞLI GÜNÜ PERŞEMBE OLACAK

5 Kasım Perşembe günü İstanbul'da yağışların en yoğun seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Çok bulutlu ve sağanak yağışlı havanın etkili olacağı kentte metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşebilir. Sıcaklıkların ise 11-16 dereceye gerilemesi bekleniyor.

6 KASIM CUMA YAĞIŞIN ŞİDDETİ AZALACAK

6 Kasım Cuma günü yağışın şiddeti azalacak. Parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu havanın görüleceği İstanbul'da termometreler 11-16 derece arasında değer gösterecek. Beklenen yağış miktarı ise metrekareye 1 ila 3 kilogram olacak.

İSTANBUL'DA HAFTANIN EN SICAK VE EN SOĞUK GÜNLERİ BELLİ OLDU

Haftalık tahmin raporunda yer alan verilere göre, İstanbul'da en yüksek sıcaklık 20 dereceyle 1 Kasım Pazar ve 3 Kasım Salı günlerinde ölçülecek.

Haftanın en düşük sıcaklıkları ise 11 dereceyle perşembe ve cuma günlerinde görülecek.

Yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, özellikle salıdan perşembeye kadar vatandaşların sağanak yağışlara karşı tedbirli olması gerekiyor.