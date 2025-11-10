HABER

AKOM uyardı: Sağanak yağış kapıda! Hafta sonuna kadar sürecek

İBB AKOM’un raporuna göre, İstanbul’da bu geceden itibaren başlayacak yağışların yarın kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması, hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Çiğdem Sevinç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) hava tahmin raporunda kentte yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda, şehirde bu geceden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.

CUMAYA KADAR SÜRECEK!

Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, salıdan sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, yarın 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.

