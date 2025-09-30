HABER

Akran zorbalığının bu seferki adresi: Çanakkale... 14 yaşındaki lise öğrencisi, arkadaşını öldüresiye darp etti: Şaşkına çeviren gerekçe!

Akran zorbalığının gitgide daha da önemli bir hale geldiği Türkiye'de bu seferki adres Çanakkale oldu. 9. sınıf öğrencisi M.D.Y. okuldaki bir arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü. İddiaya göre Y.C. sınıf arkadaşını ayağına bastığı gerekçesiyle tekme tokat darp etti. Beyin kanaması geçiren M.D.Y.'nin hastanede yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.

Doğukan Akbayır

Gitgide artan akran zorbalığı vakalarının bu seferki adresi Çanakkale oldu. 14 yaşındaki bir çocuk, sınıf arkadaşı tarafından feci şekilde darp edildi. Talihsiz çocuk aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle bilincini kaybetti. Beyin kanaması geçiren çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor.

ŞAŞKINA ÇEVİREN GEREKÇE

Gözaltına alınan Y.C. 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı. Olay 4 gün önce Biga İÇDAŞ Meslek Lisesi'nde son ders saatinde meydana geldi. İddiaya göre teneffüs zilinin çalmasıyla sırasından kalkarak kapıya yönelen M.D.Y. (14), yanlışlıkla sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı.

HAYKIRIŞLARINA ALDIRIŞ ETMEDEN DARP ETMEYE DEVAM ETTİ

İddiaya göre M.D.Y., arkadaşından özür diledi. Ancak Y.C. kavga çıkardı ve arkadaşının kafasını öğretmen masasına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz gencin haykırışlarına aldırış etmeyen Y.C., yerde de M.D.Y.'yi tekmelemeye devam etti. Sınıf arkadaşları ve beden eğitimi öğretmeni araya girdi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bilinci kapanan talihsiz çocuk, okul yönetimi tarafından çağrılan ambulans ile önce Biga Devlet Hastanesi'ne, ardından Çanakkale'ye sevk edildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen M.D.Y. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından okulda gözaltına alınan Y.C. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yoğun bakım servisinin önünde oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Hasan Y. ise "Bu vicdansızlık. Oğlumu sabah okula gönderdim, akşam ise acı haberini aldım. Bu zorbalık. Oğlum ne yapmış olabilir ki. Buna vicdan dayanmaz. Oğlumun tüm vücudunda darp izleri var. Bunu oğluma yaşatan o çocuktan şikâyetçiyiz" diye konuştu.

Kaynak: Sabah

