HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Aksaray'da 5 katlı apartmanda yangın paniği, bina tahliye edildi

Aksaray'da 5 katlı apartmanın terasında yangın çıktı. Terastan yükselen dumanlar dairelere de girerken, bina itfaiye ve polis ekiplerince tahliye edildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Yangın, Pamucak Mahallesi 905. Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın terasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.T.'ye ait dairenin terasında ilk belirlemelere göre şömineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın başladı.

5 KATLI APARTMANDA YANGIN PANİĞİ

Kıvılcımlar kısa sürede çevredeki eşyaları tutuşturunca alevler büyüdü, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri dumanlar nedeniyle apartmanı tahliye etti. İtfaiye ekipleri hem daire içinden hem de itfaiye merdiveni ile çatıdan yangına müdahale etti. Tahliye esnasında bir kız çocuğu da polis memuru tarafından kucağa alınarak apartmandan çıkarıldı.

BİNA İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNCE TAHLİYE EDİLDİ

Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaz kaçağı bulunan otomobil alevlere teslim olduGaz kaçağı bulunan otomobil alevlere teslim oldu
İstanbul'da köpeğe kötü muamele! Gözaltına alındıİstanbul'da köpeğe kötü muamele! Gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
yangın Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.