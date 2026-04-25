Aksaray'da 5 katlı apartmanda yangın paniği, bina tahliye edildi

Yangın, Pamucak Mahallesi 905. Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın terasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.T.'ye ait dairenin terasında ilk belirlemelere göre şömineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın başladı.

5 KATLI APARTMANDA YANGIN PANİĞİ

Kıvılcımlar kısa sürede çevredeki eşyaları tutuşturunca alevler büyüdü, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri dumanlar nedeniyle apartmanı tahliye etti. İtfaiye ekipleri hem daire içinden hem de itfaiye merdiveni ile çatıdan yangına müdahale etti. Tahliye esnasında bir kız çocuğu da polis memuru tarafından kucağa alınarak apartmandan çıkarıldı.

BİNA İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNCE TAHLİYE EDİLDİ

Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır