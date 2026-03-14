Aksaray'da acı olay! Baba öldü, eşi ile 4 oğlu yaralandı

Aksaray'da bayram tatiline giden ailenin otomobili, şarampole devrildi. Kazada baba Ömer Koç öldü, anne Zeliha Koç ve 4 oğlu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç (38) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü baba Ömer Koç’un öldüğü belirledi. Kazada yaralanan eşi Zeliha Koç (36), oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç ile oğlu Yiğit Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ömer Koç'un cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB'den Rusya kararıAB'den Rusya kararı
Erdoğan: "Sağlık alanında temiz bir sayfa açtık"Erdoğan: "Sağlık alanında temiz bir sayfa açtık"

Canlı Skor
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

