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Aksaray'da acı olay! Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Aksaray'da eşine yazdığı mesajla helallik istedikten sonra ortadan kaybolan genç, dağlık arazide kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Aksaray'da acı olay! Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Olay, merkeze bağlı Akin köyünde dağlık arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bunalıma gören Selahattin Ç. (28), eşine yazdığı mesajla helallik istedikten sonra kayıplara karıştı. Mesajı alan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahsın gidebileceği yerleri belirleyerek arama çalışması başlattı.

BARINAK GÖREVLİSİ İHBARDA BULUNDU

1 gün süren aramalara rağmen şahıs bulunamazken, gece dağlık arazide sahipsiz bir motosiklet gören hayvan barınağındaki güvenlik görevlisi durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, motosikletin 50 metre ilerisinde yerde yatan bir şahıs gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri yaptığı incelemede şahsın kafasından tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Aksaray da acı olay! Kayıp gencin cansız bedeni bulundu 1

Olay yerinin polis sorumluluk bölgesinde olması üzerine çalışmalara emniyet güçlerine devredildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, şahsın başucunda bir tabanca ve çok sayıda boş kovan tespit etti. Kafasından vurulan şahsın kayıp olarak aranan Selahattin Çelik olduğu belirlendi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kayıp
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