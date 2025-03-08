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Aksaray'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

08.03.2025 07:17
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Aksaray'da otomobil sürücüsünün önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Araç sürücüsü kaza sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

Aksaray'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 15. kilometresi Aksaray istikametine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil Aksaray'a 15 kilometre kala önünde seyreden S.Ş. (23) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, Ankara istikametine dönüp refüj bariyerlerine çarpıp durabildi. Adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan A.Ş. (20) olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Diğer araç sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Medine Şahin'in öldüğünü belirlerken, yaralanan sürücü ve A.Ş. ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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KAZA SONRASI ORTADAN KAYBOLDU

Kazada hayatını kaybeden Medine Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Önünde seyreden otomobile arkadan çarpıp 1 kişinin ölmesine 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ise kaza sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

Polis ve jandarma ekipleri kaçan sürücünün tespit ve temini için çalışma başlatırken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
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