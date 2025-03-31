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Aksaray'da jandarma gece gündüz radar denetiminde

31.03.2025 16:50
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Bayram trafiği yoğunluğu nedeniyle kazaları önlemek adına trafik denetimlerini artıran Aksaray jandarması gece gündüz radarla hız denetimi yapıyor.

Aksaray'da jandarma gece gündüz radar denetiminde

Aksaray'da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, vatandaşların can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri bayramda trafik yoğunluğu nedeniyle denetim ve uygulamalarını artırdı. Otoyol, karayolu, ilçe, belde ve köy yollarında görev alan trafik jandarmaları şehir genelinde hem gece hem de gündüz radar uygulaması yapıyor. Yollara bırakılan ‘Radar denetimi' tabelalarıyla hız kontrolü yapan trafik jandarmaları aşırı hızın önüne geçerken, ekipler aynı zamanda seyir halinde de radar denetimi yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın, huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimize gece gündüz aralıksız devam edilecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray radar jandarma
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