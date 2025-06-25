Aksaray'da kaçak define avı: Kazı yaparken suçüstü jandarmaya yakalandılar!

Aksaray’da define aramak için kazı yapan 3 kişi jandarmanın suçüstü operasyonuyla yakalanarak gözaltına alandı.

Operasyon, Aksaray’ın Ağaçören ilçesi sınırları içerisinde bir arazide gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede 3 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen E.Y., S.K. ve E.Ç. isimli 3 şahsı takibe aldı.

Teknik ve fiziksel olarak yürütülen takipte kazı yapılan yer ile birlikte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Açık arazide gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, olay yerinde 1 adet delici, 2 adet delici ucu, 1 adet çekiç, 1 adet keser, 2 adet balta, 1 adet çapa, 2 adet yaklaşık 20 metre uzunluğunda kablo, 2 adet el feneri ve 2 çift inşaat eldiveni ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)